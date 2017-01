Dans le rétro : le Tour de France en Suisse

Le Tour de France en Suisse, ce n’est pas toutes les années et quand les cyclistes passent trois jours entre Berne et le Valais, il marque les esprits.

La caravane passe, la chaleur est accablante, le suspense et l’attente envahissent les spectateurs… Et les voilà qui arrivent, en groupe pour le sprint final ou en solitaire après une échappée héroïque ! Peter Sagan gagne à Berne et Ilnur Zakarin à Emosson. Les cyclistes du Tour de France ont arpenté les routes suisses l’été passé et Léandre Berret était présent sur les deux arrivées.