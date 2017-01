Une Coupe du monde élargie à 48 pays

La FIFA a approuvé ce mardi à l'unanimité l'élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes dès 2026, contre 32 actuellement. La compétition sera organisée en seize groupes de trois équipes. Le premier de chaque poule sera qualifié pour les huitièmes de finale.

Les modalités précises seront dévoilées à l'issue du Conseil de la FIFA. Cet élargissement était au programme du président de la FIFA Gianni Infantino lors de sa campagne électorale. Il est surtout dicté par des raisons économiques, plus d'équipes signifiant également plus de recettes pour la FIFA et les fédérations nationales.

L'autre grande question sera de distribuer ces nouvelles places au Mondial entre les cinq confédérations. Mais ce point, politiquement délicat, ne devrait être discuté que lors du congrès de la FIFA au mois de mai prochain, à Bahreïn. /gwe-ats