Le HC Moutier a tout gâché

Alors que le HC Moutier menait 5-1, les hockeyeurs prévôtois ont malgré tout réussi à s'incliner à domicile 6-5 après prolongation face à Star Chaux-de-Fonds mercredi soir en 2e Ligue de hockey sur glace. Le dernier tiers a été catastrophique pour le HCM.

Les Prévôtois avaient pourtant commencé cette partie tambour battant et menaient déjà 3-0 après seize minutes grâce à des réussites de Michael Péteut, Leroy Bleuer et Jérôme Péteut. Le HC Moutier a poursuivi sa marche en avant dans le deuxième tiers, Jérôme Péteut et Guillaume Jeanrenaud répondant à la réduction de l'écart des Chaux-de-Fonniers. Le score était alors de 5-1 en faveur des locaux et la partie semblait pliée. Mais le HCM a pris l'eau en encaissant ensuite quatre buts en l'espace de douze petites minutes.

Fort de cette remontée incroyable et inespérée, Star Chaux-de-Fonds a profité de ce vent dans le dos pour enlever la prolongation en moins de deux minutes de jeu. Les prévôtois restent englués à la septième place du classement. /jpi