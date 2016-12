Les situations spéciales ont coûté cher

Le HC Bienne a terminé l’année par une défaite. Les Seelandais ont perdu 6-2 à Davos jeudi soir pour le compte de la 34e journée de LNA de hockey sur glace. Les Grisons ont inscrit quatre buts en supériorité numérique, un en infériorité et un autre alors qu’une pénalité biennoise était différée. Les Biennois n’ont pas profité de huit jeux de puissance.

Les formations ont été averties : les arbitres appliqueront désormais le règlement à la lettre. Les pénalités se sont accumulées du côté de la patinoire de Davos – toutes justifiées – le jour où le HC Bienne est passé à côté des situations spéciales. Les Seelandais ont subi l’ouverture du score après seulement 48 secondes de jeu alors qu’ils évoluaient déjà avec un élément en moins. La réaction ne s’est pas fait attendre. Marc-Antoine Pouliot a inscrit deux réussites de suite et a ainsi permis au HC Bienne de prendre la tête dans cette rencontre rapide et engagée (5e et 7e). Dès lors, les filets grisons n’ont plus tremblé et le réalisme davosien a fait la différence.

Les Seelandais ont pourtant encore eu six possibilités d’évoluer en supériorité numérique. Mais à chaque fois, le palet ne tournait pas assez vite pour mettre à mal la défense de Davos. Pire, ils ont même encaissé le dernier but dans cette situation. Entre temps, les Marc Wieser, Andres Ambühl, Enzo Corvi et Robert Kousal avaient trouvé la faille en supériorité numérique.

Le HC Bienne peut nourrir des regrets en ayant autant concédé de pénalités, et autant gâché d’occasions. Car à cinq contre cinq, les Seelandais faisaient plus que jeu égal avec les Grisons. Malgré cette défaite, les Biennois gardent leur cinquième place du classement et possèdent toujours neuf points d’avance sur la barre. /jeb

Davos - Bienne 6-2 (2-2 2-0 2-0)

Buts: 1ère Marc Wieser (Lindgren, Corvi/ à 5 contre 4) 1-0. 5e Pouliot (Dufner, Pedretti) 1-1. 7e Pouliot (Fey, Pedretti/ à 5 contre 3) 1-2. 11e Marc Wieser (Lindgren, Kousal/à 5 contre 4) 2-2. 22e Ambühl (Schneeberger, Simion/pénalité différée) 3-2. 34e Corvi (Du Bois, Lindgren/à 5 contre 4) 4-2. 50e Kousal (Marcel Wieser, Ambühl/à 5 contre 4) 5-2. 56e Lindgren (Dino Wieser/à 4 contre 5 !) 6-2.

Davos: Senn; Du Bois, Rahimi; Heldner, Forster; Schneeberger, Paschoud; Jung, Kindschi ; Sciaroni, Walser, Dino Wieser; Marc Wieser, Lindgren, Kousal; Simion, Ambühl, Ruutu; Kessler, Corvi, Egli.

Bienne: Hiller; Lundin, Wellinger; Dufner, Fey; Maurer, Steiner; Dave Sutter; Micflikier, Earl, Schmutz; Pedretti, Haas, Pouliot; Rossi, Neuenschwander, Fabian Lüthi; Horansky, Fabian Sutter, Wetzel; Joggi.

Classement: 1. Berne 32/71. 2. Zoug 32/69. 3. Zurich 34/69. 4. Lausanne 32/54. 5. Bienne 34/50. 6. Lugano 34/45. 7. Davos 32/44. 8. Kloten 32/41. 9. Genève 32/41. 10. Langnau 33/36. 11. Ambri 33/35. 12. Fribourg 32/33.