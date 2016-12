La dernière chute de 2016

Le HC Saint-Imier boucle l’année sur une défaite. Les Imériens ont été battus à Villars 3-2 vendredi soir en 1re ligue de hockey sur glace. Menés 2-0 dès l’entame de la deuxième période suite à deux pénalités, les joueurs du Jura bernois n’ont jamais su renverser la vapeur. Ils n’ont pu qu’entretenir l’espoir via les réussites d’Alan Steiner (26e 2-1) et de Bastien Erard (59e 3-2). Le HCSI commence son Masterround inférieur par une défaite et compte désormais six points de retard sur son adversaire du soir détenteur de la dernière place qualificative pour les play-off. /msc