Nouvel entraîneur au HC Moutier

Les joueurs du HC Moutier n’évolueront plus sous les ordres de Peter Oppitz. Le club prévôtois de 2e ligue de hockey sur glace a décidé de confier sa première équipe à Jean-Pierre Wyssen, l’actuel entraîneur-assistant. Dans un communiqué publié jeudi soir, le HCM précise que la mesure est prise « avec effet immédiat dans le but de préparer la saison prochaine de façon optimale ». Il ajoute que « le poste d'entraîneur de la première équipe ne sera plus confié à un professionnel » lors du prochain exercice. Peter Oppitz reste, par contre, à la tête du mouvement junior jusqu’au terme de la saison. Le Slovaque était en charge de la première équipe du HC Moutier depuis l’été 2013. Le HCM pointe au 7e rang du championnat de 2e ligue après 16 journées. /comm+anl