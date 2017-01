Le HCFM enlève un derby électrique

Le HC Franches-Montagnes a remporté un derby tendu et indécis mercredi soir. Les hockeyeurs francs-montagnards de 1re ligue sont allés gagner 4-3 après les prolongations (1-1 ; 2-1 ; 0-1 ; 1-0) sur la glace de Saint-Imier dans le cadre de la deuxième journée du Masterround inférieur. 443 spectateurs ont suivi cette rencontre durant laquelle 24 pénalités mineures ont été sifflées par le trio arbitral. Au classement, le HCFM dispose de 14 unités d’avance sur la barre alors que le HCSI compte un retard de cinq points sur la 8e et dernière place synonyme de participation aux play-off

Pas de round d’observation

Les deux formations ont « lâché les chevaux » dès le premier engagement. Et le premier but tombait rapidement. Le Taignon Léo Gygax a ouvert le score à la 4e minute, en profitant d’un bon travail préparatoire de Michael Rothenmund et d’un certain laxisme dans la défense imérienne. Les protagonistes, d’un côté comme de l’autre, faisaient preuve d’envie et d’intensité, ce qui donnait une allure plutôt plaisante à la partie. Les joueurs peinaient toutefois à se créer de véritables opportunités, hormis Mathieu Brahier (13e) et Jordan Zwahlen (16e). L’égalisation des « Bats » tombait juste avant la pause, alors que les visiteurs semblaient avoir pris l’ascendant dans le jeu. Jaison Dubois était le plus prompt suite à un engagement en zone offensive (20e).

Le HCFM se détache… et le HCSI réplique

Les Francs-Montagnards reprenaient l’avantage durant la deuxième période, via un tir dans la lucarne de Mathieu Brahier (26e). La troupe de Martin Bergeron aggravait la marque en supériorité numérique par l’intermédiaire de Rebetez (33e). Saint-Imier n’abdiquait pas pour autant et réduisait l’écart grâce à Michaël Neininger (38e), après avoir tenu durant environ 40 secondes avec deux hommes de moins sur la glace.

Une fin de match totalement folle

La tension était palpable dans un troisième tiers-temps débridé. Joan Siegrist (47e) et Mathieu Brahier disposaient du 4-2 au bout du palet, mais le portier Frédéric Dorthe sortait le grand jeu. Jetant toutes leurs forces dans la bataille, les locaux arrachaient les prolongations à 23 secondes du temps réglementaire, grâce à Stéphane Morin, alors que son équipe avait sorti son gardien pour un 6e joueur de champ. La décision finale tombait de la crosse de Nicolas Boillat, après un peu moins de trois minutes en prolongation. /bbo