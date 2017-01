Un résultat qui arrange tout le monde

Le derby de 2e ligue de hockey sur glace entre le HC Delémont et la réserve du HC Franches-Montagnes a souri aux Taignons samedi soir à Delémont. Le HCFM s’est imposé 4-3 (0-0 3-1 0-2 1-0) après les prolongations grâce à un but de Danny Baumann. Ce résultat permet aux deux équipes d’obtenir leur ticket pour les play-off. Les trois premiers buts francs-montagnards ont été inscrits par Gilles Braichet, Laurent Emery et Luc Eyen. C’est Bastien Studer et Fabrice Membrez (2x) qui ont marqué pour Delémont.

Il n’y a pas eu d’électrochoc pour le HC Moutier. La première de Jean-Pierre Wyssen à la tête du club prévôtois s’est soldée par une défaite 6-1 (1-1 3-0 2-0) au Locle samedi soir. Le HCM a fait jeu égal avec son adversaire dans le premier tiers avant de sombrer dans la suite du match. C’est Michael Peteut qui a inscrit l’unique but prévôtois de la rencontre.

Pour Tramelan, les semaines se suivent et se ressemblent. Le HCT s’est incliné 3-0 (0-0 0-0 3-0) sur la glace de SenSee. Les Bernois ont encaissé les trois buts de la rencontre en 3’03’’ au cours du dernier tiers. Au classement, Franches-Montagnes et Delémont sont respectivement 4e et 5e avec 25 points et sont qualifiés pour les play-off, Moutier est 7e avec 21 unités, Tramelan reste 9e et avant-dernier avec 14 points. /vcl