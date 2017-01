Une sortie encore manquée

Le retour de Mathieu Tschantré n’aura pas permis au HC Bienne de revenir avec quelque chose de Fribourg. Le capitaine seelandais, absent depuis plus de deux mois à cause d’une blessure, n’a pas pu éviter la défaite des siens 4-2 vendredi soir lors de la 36e journée de LNA de hockey sur glace. Les Biennois conservent tout de même huit longueurs d’avance sur la barre.

Après deux défaites de suite, les Seelandais devaient réagir sur la glace fribourgeoise. Ils ont tout de suite mis la pression sur la défense adverse, mais le gardien Benjamin Conz a dit à plusieurs fois « non ». Au moment où le HC Bienne semblait le plus dangereux, le Dragon a envoyé sa première flamme lors d’une contre-attaque rapide conclut par Killian Mottet (10e). Les hommes de Mike McNamara ne se sont pas désunis, au contre. Ils ont continué d’attaquer pour finalement être récompensés six minutes plus tard. Robbie Earl profitait d’une supériorité numérique pour remettre les deux formations à égalité.

Le tournant de la rencontre s’est produit à 23 secondes du terme de la période intermédiaire. C’est l’instant qu’a choisi Julien Sprunger pour enfiler le 2-1. Une réussite qui a fait extrêmement mal au HC Bienne qui a ensuite raté son début de dernier tiers. Il n’en fallait pas plus pour que Killian Mottet (44e), encore lui, et Roman Cervenka (49e) trompent la vigilance du portier biennois Jonas Hiller. Le but de Marc-Antoine Pouliot à 77 secondes de la sirène finale n’a été qu’anecdotique. Revanche samedi soir à la Tissot Arena. /jeb

Fribourg Gottéron - Bienne 4-2 (1-1 1-0 2-1)

Buts: 10e Mottet (Bykov, Abplanalp) 1-0. 16e Earl (Rajala/à 5 contre 4 ) 1-1. 40e (39'37'') Sprunger (Rathgeb, Ritola/à 5 contre 4) 2-1. 44e Mottet (Bykov) 3-1. 49e Cervenka (Ritola, Birner) 4-1. 59e Pouliot (Pedretti) 4-2.

Fribourg: Conz; Rathgeb, Picard; Kienzle, Abplanalp; Stalder, Leeger; Chavaillaz; Ritola, Cervenka, Birner; Sprunger, Bykov, Mottet; Daniel Steiner, Flavio Schmutz, Neukom; Fritsche, Rivera, Caryl Neuenschwander.

Bienne: Hiller; Lundin, Wellinger; Jecker, Maurer; Dave Sutter, Fey; Nicholas Steiner; Rossi, Earl, Rajala; Horansky, Jan Neuenschwander, Fabian Lüthi; Pouliot, Haas, Pedretti; Tschantré, Joggi, Wetzel; Fabian Sutter.

Classement: 1. Berne 34/75. 2. Zurich 36/74. 3. Zoug 33/71. 4. Lausanne 34/60. 5. Bienne 36/50. 6. Lugano 36/48. 7. Genève 34/44. 8. Davos 34/44. 9. Kloten 34/42. 10. Langnau 35/39. 11. Fribourg 35/39. 12. Ambri 35/38.