Un voyage qui tourne mal. Le HC Franches-Montagnes s’est lourdement incliné 6-1 mercredi soir à Villars. Les Taignons ont payé leur indiscipline lors de leur quatrième rencontre du Masterround inférieur de 1re ligue de hockey sur glace. Les « sang et or » ont en effet encaissé quatre des six buts en infériorité numérique. L’honneur a été sauvé par Léo Gygax. Au classement, le HCFM est toujours premier de sa partie de classement. /jeb