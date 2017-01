Amélie Klopfenstein et Cheryl Sunier entament la nouvelle année tout schuss. Les deux skieuses du Giron jurassien ont trusté les premières places ce week-end à Saanen lors d’épreuves régionales de slalom. Sur les pentes bernoises, Amélie Klopfenstein (SC Romand Bienne) a remporté une course chez les moins de 16 ans avant de prendre la 3e place d’une autre épreuve. Cheryl Sunier a, elle, fêté un 2e rang chez les moins de 14 ans. Elle a également terminé une course en 4e position. /msc+comm