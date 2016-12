Qualifiées sans trembler

Le Volleyball Franches-Montagnes classe l’affaire en un peu plus d’une heure. Les Jurassiennes se sont imposées face à Drita Gjilan 3-0 jeudi soir au Kosovo. Elles ont remporté ce match retour des 32es de finale de la Coupe d’Europe CEV 25-12, 25-22 et 25-12. Le match n’a duré que 66 minutes. Après son succès 3-0 au match aller, le VFM se qualifie donc aisément pour les 16es de finale. C’est d’ailleurs la première fois de son histoire qu’il passe un tour dans cette compétition, la 2e plus haute épreuve européenne de clubs derrière la Ligue des Champions. Les Franc-Montagnardes affronteront les Turques du Galatasaray Istanbul. Le match aller aura lieu le jeudi 12 janvier à 20h à Rossemaison (à vivre en direct sur RFJ). /msc