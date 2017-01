Elles tombent sur un roc turc

La constance fait défaut

Les protégées de Romeu Filho n’ont toutefois pas su garder ce rythme tout au long de la partie. Elles ont livré une prestation de très bonne cuvée, à l’image de l’attaquant jurassienne Aude Buchwalder auteure de 13 points et meilleure compteuse de son équipe. Mais le VFM a aussi connu quelques passages à vide, encaissant un partiel de 7-1 dans la deuxième manche, de 8-0 dans la troisième ou encore de 8-1 dans le quatrième set. Il s’est trop souvent heurté au bloc turc et a pu de moins en moins régulièrement compter sur le sien. Galatasaray n’a pas demandé son reste en gardant un niveau de jeu très élevé tout au long du match. On comprend mieux pourquoi la formation turque vise la victoire finale dans cette Coupe d’Europe CEV.

Un adversaire simplement trop fort

« L’équipe s’est battue et s’est donnée à fond », relève Léonardo Portaleoni. Pour l’entraîneur-assistant du Volleyball Franches-Montagnes, c’est la qualité et l’expérience des joueuses turques qui a fait la différence. « Galatasaray était meilleur que nous, ce soir, point ». Le sentiment était partagé par Valentina Zaloznik. La Slovène souligne qu’il a manqué « un peu de tout » au VFM pour l’emporter.

L’équipe jurassienne devra l’emporter 3-0 ou 3-1 le 24 janvier prochain à Istanbul pour avoir le droit de disputer un set en or et espérer une qualification pour les 8es de finale. /msc