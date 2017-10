Coal Black Horses : musique du terroir

Coal Black Horses, c'est le nouveau projet du Jurassien Romain Gogniat qu’on avait déjà rencontré dans AOC pour Banzaï, son précédent projet. Et si Banzaï était du rock contestataire, punk dans l’âme et dans les textes, avec Coal Black Horses, le Jurassien montre un tout nouveau visage, entre country, blues et americana.

On a profité du passage de Romain Gogniat au Chant du Gros à la mi-septembre pour le rencontrer et notamment lui demander comment ce nouveau projet était né…