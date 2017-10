The Last Moan, duo blues rock

AOC reçoit le groupe valaisan The Last Moan, formé par Gaëtan Nicolas et Igor Métrailler. Nous les avons rencontrer mi-septembre lors de leur venue au Chant du Gros.

The Last Moan, c’est le rock qui vient du blues, un duo guitare-batterie, donc une musique minimaliste, dans le sens que ça va directement au but, sans prendre trop de détour. Gaëtan et Nicolas nous explique d’ailleurs la genèse de ce projet :