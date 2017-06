"Feed the machine" le nouvel album de Nickelback vient de sortir et ils sont à l'honneur jusqu'à vendredi dans l'album de la semaine. Du rock pur et dur, du son et du peps, voici les ingrédients de cet opus. Depuis plusieurs années, c'est la recette de leur succès et pour "Feed the machine" ils n'ont rien changé. Piquant et explosif, on vous laisse déguster cet album toute la semaine. Bon appétit !