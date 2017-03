Troisième album pour le britannique Ed Sheeran! "Divide" vient de sortir. Le chanteur s'inspire pour ce nouvel opus de ses amitiés, de sa famille et des joies partagés avec son entourage. Il met le temps d'un album ses émotions négatives de côté pour nous faire découvrir une facette plus rock et plus enjoué... mais pourquoi intituler son album "Divide" , divise en anglais alors que quelques jours après sa sortie il fait déjà l'unanimité?