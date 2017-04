Après 7 ans d’absence, on pensait qu’il ne reviendrait plus et pourtant.... Jamiroquai est de retour avec un huitième album : « Automaton ».

Le groupe a repris ce qui a fait son succès jusque là et a rajeunit le son à coup de boites à rythme et voix robotisées.

Un opus éclectique, et électrique qui va nous accompagner tout au long de la semaine.