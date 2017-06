Pegasus c’est des albums et des singles certifiés disques d’or, disques de platine, c’est aussi les premières parties de Hurts et de Coldplay, mais c’est surtout un 5ème album « Beautiful life », qui sort vendredi 9 juin 2017.

On a la chance de découvrir cet album en exclusivité cette semaine, tous les jours à 9h45 en compagnie du leader du groupe Noah Veraguth.