Milky Chance annonce le printemps...

Le groupe allemand Milky Chance nous accompagne tout au long de la semaine et nous présente en exclusivité son album « Blossom », puisque celui-ci ne sortira que vendredi (17 mars).

Après le succès de « Sadnecessary » en 2013, il aura fallu attendre quatre ans pour découvrir un nouvel album, et les allemands n'ont pas chômé. Quatorze chansons inédites et six d’entre elles ont même droit à leur version acoustique, ce qui fait un total de vingt pistes à découvrir sur « Blossom ». Un album que vous pouvez tenter de gagner sur la page d’accueil de notre site.

Nouveauté aussi dans la composition du groupe, puisqu’il a accueilli un nouveau membre en 2015. Antonio Greger (harmonica) a rejoint l’aventure Milky Chance et les membres originels : Clemens Rehbein (chant, guitare) et Philipp Dausch (DJ).

Pour débuter la semaine le groupe nous parle du single: « Cocoon »