PRECI-DIP SA Delémont, une entreprise favorable à la maturité intégrée

Sandra s'est rendue chez Préci-Dip Sa à Delémont, une entreprise leader mondiale dans le domaine de la connectique, qui emploie 300 personnes et qui forme chaque année une dizaine d'apprentis. Préci-Dip est une entreprise favorable à la maturité intégrée. Sandra s'est donc entretenue avec Jean-Marc Bouduban directeur des ressources humaines pour parler de ce cursus et du parcours des apprentis qui on choisit cette option.