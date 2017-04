Pas d'artifice ni de fausse note pour Damian Lynn

Le Lucernois Damian Lynn a sorti vendredi 31 mars son second album Truth be told ! On le découvre ensemble, en sa compagnie...

Damian Lynn est devenu un peu le chouchou des Suisses avec son premier disque qui l’a révélé il y a deux ans… D’ailleurs, en deux ans, il s’est sûrement passé pas mal de choses pour ce jeune homme de 25 ans… Tout en sirotant un jus de pomme, Damian Lynn s'est confié sur ses expériences depuis la sortie de son premier opus jusqu’à aujourd’hui…