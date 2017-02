A défaut d'être sombres comme le titre de la bande originale du film , les chansons de l'album du film fifty Shade Darker sont pop et dans le vent. Réunissant plusieurs artistes en vogue, les 19 pistes de ce nouvel album sont langoureuses et délicieuses. Elles vous entraîneront toute cette semaine dans l'antre de Christian Grey et vous donneront envie (ou pas ) de retourner dans la chambre rouge…