Un doux vent d'Islande avec Kaleo...

Découverte tout au long de la semaine de l'album A/B de Kaleo, sorti il y a déjà presque un an...

Quatre jeunes hommes islandais composent ce groupe dont on ne peut plus se passer : JJ Julius Son, David Antonnson, Daniel Kristjansson et Rubin Pollack. Ces quatre amis ont formé Kaleo en 2012. Deux ans plus tard, ils se font connaître au-delà des frontières islandaises avec leur titre All the Pretty Girls...

Depuis, ils sillonnent les routes du monde entier. A/B a d'ailleurs été enregistré à Austin au Texas... Cet album n'est pas le seul élément américain de Kaleo, puisque le nom du groupe vient de la langue hawaïenne et veut dire son ou voix...

Après avoir fait tout ce chemin, ils arrivent enfin chez nous et on n'est pas prêt de les lâcher !