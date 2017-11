Allaitement au travail

L’allaitement est quelque chose de naturel pour une femme qui vient d’avoir un enfant et surtout l'OMS recommande de nourrir les enfants exclusivement au sein pendant six mois avant d’introduire d’autres aliments. Comment ce la se passe-t-il lorsqu'une femme reprend le travail après son congé maternité de quatre mois ?

La Promotion Allaitement Maternel Suisse, s'est penché sur la question.

Nos invitées Isabelle Zinn, chargée de recherche à l’IUMSP pour le projet « Promotion de la santé au travail : quelle place pour l'allaitement ? » et Brenda Spencer, responsable de secteur de recherche et requérante principale du projet, étaient avec nou sce matin, on les écoute :