C'est pleine de joie et d'énergie qu'Annie de Falcis s'est introduit dans nos studios ce matin pour nous parler de son one woman show : "Amour, Glace et Bon thé".

Cette médiatrice de couple et de la famille, passionée de théâtre, s'est lancée dans cette aventure en 2014.

Rencontre avec Annie de Falcis :