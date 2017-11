Demain dès 18h30 découvrez l'atelier « Apprendre en jouant sur son smartphone » suivi de la conférence « Pourquoi on se trompe, comment on apprend » à 20h15, proposés par Richard-Emmanuel Eastes Dr en sciences de l’éducation et en philosophie, professeur agrégé de chimie et ancien recteur de la HEP-BEJUNE.

Il était notre invité ce matin, l'occasion pour nous de parler principalement des smartphones et autres écrans que nous et nos enfants côtoient peut-être régulièrement, rencontre :