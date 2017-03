C'est là qu'on accouche ?

La naissance d’un enfant, c’est quelque chose qui marque nos vies à tout jamais, il vaut mieux y être préparé et surtout être dans un lieu dans lequel on se sent à l’aise avec une équipe médicale qui connaît toutes nos volontés.

Le centre hospitalier de Bienne a mis en place des visites des salles d’accouchement prévues pour les futurs parents. On s’est introduit lors d’une visite. On démarre avec une présentation de l’accouchement par la sage-femme :