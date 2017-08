La journée mondiale du cerf-volant a lieu depuis 4 ans chaque 16 août. Pour célébrer cette journée, nous recevons un passionné de cerf-volant.

Biologiste aujourd'hui retraité, Olivier Reymond est une encyclopédie vivante du cerf-volant! Il crée, fabrique et fait voler des cerfs-volants depuis plus de 25 ans, une passion qui l'a emmené sur tous les continents. Et il est l'invité de Format A3: