En Afrique avec harpe et violons...

Avec les élèves de musique de la structure SAE, des choristes de l’école de musique de Delémont et les jeunes de la Fondation Pérène, il tisse des liens entre la musique de Bach et les percussions de Dédou Sanogo du Burkina Faso. Le but de ces concerts gratuits, avec une collecte à la sortie et de soutenir aussi l’association Jura Afrique pour aider des enfants d’Afrique dans leur quotidien. Michel Zbinden nous parle de la genèse de ce projet.