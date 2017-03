Format A3 emballé par la vente en vrac!

Format A3 fait ses emplettes dans les épiceries en vrac, des enseignes qui se multiplient en Suisse romande. Volonté de réduire ses déchets, de consommer plus intelligemment, d’avoir une proximité avec les producteurs qui fournissent ces commerces, autant de raisons qui expliquent le succès de ces épiceries.

Acheter dans ce genre de magasins, est-ce plus écolo? Plus cher? La sécurité alimentaire est-elle garantie? Pour nous éclairer sur le sujet, deux invitées, toutes deux de la Fédération romande des consommateurs, Barbara Pfennniger et Laurianne Altwegg: