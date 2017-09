L'aloe vera dévoilée...

L’Aloe Vera serait-elle une plante miracle ? En tout cas elle soigne et surtout elle soulage de nombreux maux et ses vertus sont connues dès l’antiquité. On dit même qu’Aristote ou Hippocrate avaient découvert les qualité de cette plante et s’en servaient pour améliorer la coagulation du sang, soigner les coup et blessures et évidemment pour les soins de la peau..