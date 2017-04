La REGA à la pointe de la technologie médicale mobile...

La REGA est toujours à la pointe de la technologie médicale. C’est la miniaturisation qui permet d’avoir dans les hélicoptères et les avions de la REGA un matériel proche de ce qui se trouve dans les hôpitaux. Le Professeur Christian Kern, est vice-président du Conseil de la Fondation et président de la commission médicale de la REGA, il va nous parler de ces innovations entre deux démonstrations présentées par Patrick Klaus, sauveteur professionnel et Jean-Daniel Rouvé médecin urgentiste.