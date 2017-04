La Salamandre vole au secours des parents!

Les questions des enfants sont nombreuses, en particulier celles qui concernent les animaux et la nature. Et souvent les parents se retrouvent collés, bien incapables de répondre à ces questions! Une nouvelle collection de livres vient en aide à ceux qui sont confrontés à ces questions d'enfants, une collection publiée par La Salamandre. Ca s'appelle "50 Antisèches pour parents en détresse", et nous allons feuilleter les deux premiers volumes déjà parus avec Julien Perrot, le fondateur et directeur de la Salamandre: