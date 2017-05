Quelle est la part des femmes dans la criminalité? Comment sont-elles représentées dans les professions en lien avec la justice et l'exécution des peines? Comment leur statut de victime est-il abordé? Ce sont les questions au centre d'un livre intitulé "Les femmes et la question criminelle, délits commis, expériences de victimisation et professions judiciaires", un livre publié aux Editions Seismo.

Les auteurs de cette publication, Véronique Jaquier et Joëlle Vuille sont docteurs en criminologie. Et elles sont les invitées de Format A3: