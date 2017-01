Les voyages en chansons de Daran

Ce concert donné hier à Bienne et samedi à Moutier dévoile un artiste dans ce qu’il a de plus intimiste. Les chansons à nu ou presque, sont accompagnées d’une particularité scénique, une dessinatrice qui fait évoluer ses dessins sur des films vidéo…. Et le résultat est fascinant. Les dessins de Geneviève Gendron vivent au rythme des chansons. Pas loin de deux heures de bonheurs et de poésie avec un Daran qui nous fait voyager avec des thèmes qui lui sont chers : L’exil, les gens du voyage, ceux que l’on déracine et qui doivent parfois quitter leur monde… Les chansons et les dessins offrent un bel éventail artistique au spectacle.