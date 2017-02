Lever les tabous sur le cancer de la prostate

Avec plus de 6000 nouveaux cas chaque année en Suisse, le cancer de la prostate est celui qui touche le plus fréquemment les hommes. Ce cancer est entouré de nombreux tabous qui peuvent être levés lors de rencontres informelles, par exemple, dans les « Prostate Cafés » organisés par la Ligue contre le cancer.

Et pour en savoir plus, Format A3 reçoit deux invités, le Dr Jacques Wacker et Antoine, un des participants à ces cafés: