Succès-Egalité-Mixité, voici l'association que nous vous présentons ce matin. Comme son nom l'indique, cette association, née en 2013, agit pour lutter contre les stéréotypes et pour faire avancer la cause de l'égalité et de la mixité.

Co-fondatrice de l'association, Eglantine Jamet est l'invitée de Format A3: