Se raconter pour laisser une trace, pour faire le point, pour se confronter à l'écriture, autant de raisons qui motivent les participants des ateliers d'écriture proposés par Florence Hügi sous le titre "Ma vie, ma saga".

Pour en savoir plus, Format A3 reçoit Florence Hügi et Denis Perrin, l'un des participants à ces ateliers. Et Denis Perrin commence par nous expliquer ce qui l'a amené à ces ateliers: