Mong : Un nouveau projet enfin mis en lumière...

Le groupe jurassien Mong est composé de musiciens et d'artisans de la chanson. En vingt ans de carrière, le groupe a réussi à créer un univers, une association, un véritable esprit de musique, tout en restant fidèle à leur idée de départ : Faire de la musique pour le plaisir et pour apporter des mots et des accords qui touchent. Mong c'est toujours l'histoire de quelques amis qui ont leurs projets et leur boulot mais qui se retrouvent pour partager quelques chose de fort ! Mine de rien, les jurassien se sont même produits dans le Grand Rex à Paris...