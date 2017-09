Peinture et marteau-piqueur pour une oeuvre originale

Découvrir le Portugal autrement, surmonter les préjugés et les stéréotypes, c’est le but de Ola Portugal, une manifestation qui se déroule jusqu’au 7 octobre à la Chaux-de-Fonds mais également au Locle et à Neuchâtel.

Musique, cinéma, gastronomie, sport: le Portugal se décline sous différents angles à travers cette manifestation. Et nous sommes allés à la rencontre d’un artiste portugais en pleine création. Son nom: Telmo Guerra. On le retrouve à la Chaux-de-Fonds au pied d’un mur sur lequel il est en train de créer une œuvre, des portraits peints puis gravés de personnalités chaux-de-fonnières. Telmo Guerra qui n’a pas hésité avant d’accepter la proposition des organisateurs de Ola Portugal