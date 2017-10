Rencontre avec une Neztoile...

Lancé il y a quelques années par Sandra Meunier, l’association « Neztoile » intervient dans les homes, hôpitaux et notamment dans les unités de gériatries ou Alzheimer. Sandra Meunier devient alors Annabelle et tente de faire partager de la joie et du bonheur… même si les patients sont parfois proches de la fin de vie. Sandra Meunier donne beaucoup de conférence et parle de son expérience particulière…