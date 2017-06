Traces ADN, empreintes digitales, scènes de crimes passées au luminol…grâce au succès de séries comme les Experts, nous pensons tous connaître le travail de la police scientifique.

Mais qui sont les vrais pionniers de la police scientifique ? Quels est le point commun entre les techniciens de scène de crime et les chasseurs du Moyen-Age ? Pourquoi les bourreaux étaient à la fois rejetés et consultés ? Autant de questions dont les réponses se trouvent dans le nouvel ouvrage de Nicolas Quinche: "65 affaires criminelles qui ont marqué l’histoire de la police scientifique", un livre publié aux éditions Favre. Et Nicolas Quinche est l'invité de Format A3: