Un arbre et des chamans...

L'exposition sera l'occasion de rencontrer Patrick de Wilde, de découvrir ses photographies, de participer à des ateliers. Et pour rendre cet espace encore plus spectaculaires, les éditions Chaman se sont lancées un défi: amener un arbre de 9 mètres de haut au centre de l'exposition. Et ceux qui le désirent peuvent donner un coup de main à la réalisation de cet arbre particulier. Les précisions de Samuel Crettenand: