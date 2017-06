Alexandre Mercier, cycliste, nous parle du Tour de France... Mais pas que !

Six Helvètes au départ de cette édition 2017 du Tour de France : Reto Hollenstein chez Katusha, Michael Albasini avec Orica, Mathias Frank avec le maillot de l’AG2R et les trois coureurs de la BMC Stefan Kueng, Michael Schaer et Danilo Wyss.

Alexandre Mercier nous a donné son avis concernant ces coureurs... Vont-ils briller ou non ?