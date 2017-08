La biologiste Lorenza Marconi a fondé l'année dernière l'entreprise WildPuls qui a pour but, parmi d'autres, l'éducation à l'environnement et la découverte de la nature sauvage, notamment lors de camps en plein air et en autarcie.

Durant le mois d'août, des adolescents de la région sont partis dans les alpes italiennes pour un camp "outdoor" avec un minimum de matériel.

Invitée dans nos studios ce matin, Lorenza Marconi nous explique comment est né le projet des camps "outdoor".