Emission spéciale A16 !

C’est un chantier de 30 ans qui s’achève dans la région. Le dernier tronçon de l’A16, entre Court et Loveresse, sera officiellement inauguré lundi en grande pompe. Les automobilistes pourront alors relier les 85 km qui relient Bienne et Boncourt sans quitter l’autoroute. Cet événement historique est aussi l’occasion de jeter un regard en arrière. On se penche sur l’historique de la Transjurane avec Marta Duarte :