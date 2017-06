Elever des enfants, c’est un sujet qui touche de près ou de loin de nombreuses personnes. Le thème sera abordé ce soir à 20h au centre de culture et de loisirs à Saint-Imier, lors d’une conférence publique et gratuite : " Etre Parents ensemble, malgré tout ". La pédo-psychiatre et thérapeute de famille Isabelle Philippe va mener cette conférence. Elle nous explique ce à quoi fait référence l'utilisation du "malgré tout":