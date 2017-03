La journée internationale des droits de la femme est organisée depuis plus de 100 ans! Les revendications et les marches ont été nombreuses à travers le monde et dans la région.

A Bienne « Femmes en réseau » s’engage pour la mise en œuvre de l’égalité entre les hommes et les femmes. Agnès von Beust membre du comité directeur de l'organisation, nous explique quel regard elle porte sur la situation des femmes de la région, en Suisse et à travers le monde :