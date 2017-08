Un imam aurait appelé à la haine dans une mosquée de Bienne et aurait également touché une grande somme d'argent des services sociaux. L'affaire fait couler de l'encre dans la presse et sur les réseaux sociaux depuis mercredi.

Le conseiller de ville biennois et membre du Grand Conseil bernois, Mohamed Hamdaoui, suite à cet incident, a décidé d'organiser une manifestation dans la cité seelandaise intitulée « Lâchez-nous les babouches ! ». Elle aura pour but de contrer l'incitation à la haine dans les mosquées et la stigmatisation des musulmans.

Invité dans La Matinale, nous lui avons demandé quelle a été sa réaction face à ce scandale.